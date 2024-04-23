أنطونوف: واشنطن لم تعد تخفي هدفها الحقيقي من وراء فرض القيود على روسيا

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة "لم تعد تخفي هدفها الحقيقي" من وراء فرض العقوبات على روسيا.

وقال أنطونوف في بيان نشر على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إن "واشنطن لم تعد تخفي هدفها الحقيقي من وراء الضغط على بلادنا من خلال القيود. والحديث لا يدور عن أي تطلعات وهمية لتسوية النزاع في أوكرانيا، بل عن طموحات مفترسة بسيطة، نابعة من مصالحها الضيقة".

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وأشار إلى أن السلطات الأمريكية "تهدد روسيا بالقيود عند أي فرصة"، مضيفا أن "السيناريو واضح، وحين يفشل الأمريكيون في منافسة اقتصادية نزيهة، يستخدمون العقوبات".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية حول أن واشنطن تعتزم مواصلة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

المصدر: تاس