سلطات مولدوفا حول مؤتمر المعارضة في موسكو: هناك دلائل على خيانة عظمى

رأى القائم بأعمال المدعي العام في مولدوفا إيون مونتيانو، "دلائل على خيانة عظمى" في مخرجات مؤتمر المعارضة المولدافية الذي عقد الأحد في موسكو، والذي أعلن تشكيل تحالف سياسي جديد.

وأعلن مؤتمر المعارضة المولدوفية الذي حضرته شخصيات وقوى سياسية بارزة، أن تحالف Victorie "النصر" سيشارك في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي المقررين الخريف المقبل، تحت شعار رفض تكامل مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي وتأييد انضمامها إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وقال مونتيانو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن "مكتب المدعي العام والمباحث الجنائية وأجهزة أمن الدولة يراقبون كل الأفعال المرتبطة بمشاركة (بعض) سياسيينا في (مؤتمر) موسكو، وفي الوقت المناسب سيتم تصنيف كل فعل (قانونا)"، مضيفا أنه "يمكن رصد عناصر لجريمة الخيانة فيما يتعلق بالأحداث التي نشهدها جميعا".

من جانبه، اتهم المفتش العام للشرطة في مولدوفا فيوريل تشيرناوتسانو، أعضاء تحالف المعارضة المولدوفية "النصر" بـ"النية لزعزعة استقرار البلاد"، وقال في حديث لإذاعة مولدوفا: "لدينا كما لدى جهاز المعلومات والأمن للجمهورية معلومات عن نيتهم"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل بحجة سرية التحقيق.

وفي وقت سابق قال مصدر في تحالف "النصر" إن بعض المشاركين في مؤتمر موسكو تعرضوا للاستجواب في المطار لعدة ساعات بعد عودتهم إلى الوطن، في ما وصفها بأنها "محاولة لتخويفهم".

المصدر: وكالات