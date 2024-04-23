قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن عدة مصادر، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصف في محادثاته مع القادة الأوروبيين أوكرانيا بأنها جزء من روسيا.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر، أن ترامب يتحدث خلال اتصالاته مع القادة الأوروبيين عن أوكرانيا "كجزء من روسيا".

إقرأ المزيد

وأشارت عدة مصادر إلى أن ترامب انتقد أوكرانيا على مدى سنوات باعتبارها دولة فاسدة. كما اشتكى الرئيس الأمريكي السابق في كثير من الأحيان من أن واشنطن تدعم نظام كييف.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المشرعين الأمريكيين، ولا سيما أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، أقنعوا ترامب خلال لقاءاتهم معه بأن سلطات كييف ستكون قادرة على إعادة جميع القروض المقدمة لها في حالة الانتصار على روسيا.

يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذا القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

المصدر: تاس