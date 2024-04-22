مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لن تستطيع القضاء على "حماس" وعليها الانتقال لقتال من نوع مختلف معها

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن إسرائيل لم تستطع ولا تستطيع القضاء على "حماس"، ولكنها خفضت احتمال تكرار 7 أكتوبر وعليها القتال ضد كبار قادة الحركة.

ويشكك المسؤولون الأمريكيون في الافتراضيات التي تقول إن العمليات الإسرائيلية المكثفة يمكن أن تستمر لمدة شهرين آخرين، ناهيك عن سنوات.

إقرأ المزيد

وتعتبر واشنطن أن على إسرائيل أن تعلن النصر على "حماس" وتنتقل إلى نوع مختلف من القتال، أي القتال ضد كبار قادة الحركة.

وأكد المسؤولون للصحيفة إن إسرائيل لم تستطع ولا تستطيع القضاء على "حماس"، ولكنهم جعلوا احتمال تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023 منخفضا للغاية.

وصرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دوغلاس لندن أن المقاومة الفلسطينية لإسرائيل التي تجسدها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، هي فكرة بقدر ما هي مجموعة مادية وملموسة من الناس.

وأضاف الذي قضى 34 عاما في الوكالة في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "على الرغم من الضرر الذي قد تسببه إسرائيل لحماس، إلا أنها لا تزال لديها القدرة والمرونة والتمويل وسلسلة طويلة من الناس الذين ينتظرون على الأرجح الاشتراك والانضمام بعد كل القتال وكل الدمار وكل الخسائر في الأرواح".

المصدر: "تاس"