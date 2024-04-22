المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وجود إسرائيل وجرائمها ضد الإنسانية يهدد المنطقة برمتها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، بأن سبب عدم الاستقرار هو وجود إسرائيل وجرائمها ضد الإنسانية، مؤكدا أنها تشكل تهديدا للمنطقة برمتها.

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وشدد ناصر كنعاني على أن دعم القضية الفلسطينية واجب قانوني على كافة الحكومات والدول.

وأفاد بأنه من واجب منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية الأخرى استخدام كل الوسائل لوقف الحرب في غزة.

وصرح بأنه إذا فعلت الدول الإسلامية ذلك فلن تتمكن إسرائيل من مواصلة الحرب، معتبرا أن التشاور مع الدول الإسلامية أولوية لإيران لمعاقبة وردع تل أبيب.

وأوضح في تصريحاته أنه من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث ضد إسرائيل وجيشها الذي يعتدي على أهل غزة منذ سبعة أشهر ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية، لكنهم يثيرون مسألة العقوبات ضد إيران.

المصدر: إرنا