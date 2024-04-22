نيبينزيا يحذر من استمرار تدهور الوضع في كوسوفو

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن الوضع في كوسوفو يثير قلقا بالغا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى أن الأمور في المنطقة ماضية في التدهور.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو: "الوضع في كوسوفو وفي المنطقة ككل يثير قلقنا الشديد، فهو مستمر في التدهور".

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وأشار نيبينزيا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الغرب بشكل جماعي التستر على "العنف المنهجي الواضح ذي الدوافع العرقية من قبل سلطات بريشتينا".

وفي وقت سابق من اليوم، فشل استفتاء على إقالة رؤساء بلديات أربع مدن ذات أغلبية صربية في شمال كوسوفو في ظل مقاطعة واسعة من السكان الصرب، نددت بها بريشتينا ونسبتها إلى "ضغوط من بلغراد".

وكانت كوسوفو مقاطعة صربية سابقا وانفصلت بعد نزاع دام تدخل فيه "الناتو" عام 1999 لإجبار صربيا على سحب قواتها من الإقليم.

ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو الذي أعلن عام 2008، ولا تزال التوترات بين البلدين على أشدها.

المصدر: نوفوستي+RT