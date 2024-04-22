الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، أن طائراته الحربية أغارت على بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان.

وأوضح في بيان: "طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

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وأضاف: "الجيش هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، واستهدف مباني عسكرية نشط فيها مسلحون بالاضافة لبنى تحتية عسكرية".

وذكر أيضا: "في وقت سابق من اليوم استهدف مبنيين عسكريين في منطقتي أرزون والعديسة، كان ينشط بها عناصر، واستمرارا للتحذيرات في شمال البلاد، تم رصد حوالي 35 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عين زيتيم، دون وقوع إصابات، فيما هاجم الجيش مصدر إطلاق النار".

هذا وأكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم بأن المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة لدفع أي ثمن، مشيرا إلى أنه لولا وجودها لكان لبنان "مكسر عصا ومعبرا للمشاريع الإسرائيلية".

المصدر: RT