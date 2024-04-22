الخارجية الروسية: وقف التجارب النووية يعتمد على سلوك الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية التزام موسكو بوقف التجارب النووية، لكنها أشارت إلى أن الحفاظ على هذا الخط في المستقبل يعتمد على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في رسالة الخارجية الروسية عقب اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد.

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وأوضح ريابكوف بالتفصيل لفلويد أسباب انسحاب روسيا من التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشددا على أن التزام روسيا بالمعاهدة والوقف الاختياري من جانبها للتجارب النووية، بموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر عام 1992، لم يتغير مضيفا: "إن الحفاظ على هذا الخط في المستقبل يعتمد كليا على تصرفات الولايات المتحدة، حيث تظل روسيا من الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع كل الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك".

وأوضحت الخارجية الروسية أن الطرفين أوليا، خلال اجتماعهما، اهتماما خاصا بتفاعل روسيا مع المنظمة، حيث جاء في الرسالة: "لوحظت المساهمة الكبيرة التي قدمها بلدنا في عمل مجلس الأمن التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تم التعبير عنها، على وجه الخصوص، في الانتهاء مؤخرا من إنشاء ثاني أكبر جزء وطني في العالم من نظام الرصد الدولي، وهو عنصر أساسي في آلية التحقق الخاصة بالمعاهدة".

المصدر: تاس