وزير الخارجية الإسباني: احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا لأن أبعاده ستتغير

أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان، معتبرا أن أبعاد الصراع ستتغير، مطالبا بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وطالب ألباريس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي فو لوكسبمبرغ بوقف دائم لإطلاق النار مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح، كما طالب بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة.

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط، وأن حل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة.

وحذر ألباريس من امتداد الصراع إلى لبنان، وقال: "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا لأن أبعاده ستتغير ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة".

المصدر: وكالات