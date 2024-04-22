"استعدادا للحرب".. الولايات المتحدة والفلبين تبدآن تدريبات عسكرية قرب تايوان

بدأت الولايات المتحدة والفلبين التدريبات العسكرية السنوية "باليكاتان 2024" وسط تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت قناة "ABS-CBN News" اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة عن المتحدث الفلبيني باسم تدريبات "باليكاتان 2024" مايكل لوغيكو قوله: "هدف القوات المسلحة، الذي نحن موجودون من أجله، هو في الواقع الاستعداد للحرب، إذا لم نستعد سيكون ذلك بمثابة ضرر للبلاد".

وأشار المتحدث إلى أن التدريبات ستجرى لأول مرة خارج المياه الإقليمية الفلبينية، على بعد حوالي 22 كيلومترا من الساحل الفلبيني، وأفادت القناة بأن الولايات المتحدة نشرت صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "اس ام-6" في الفلبين، لكن المتحدث صرح أن هذا السلاح لن يستخدم أثناء التدريبات.

وأضافت القناة أن خفر السواحل الفلبيني سينضم لأول مرة إلى المناورات، التي تجري خلالها تدريبات على العمليات المضادة لاستيلاء مسلح مفترض على الجزيرة في مقاطعة بالاوان، الواقعة بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، والتي تتنازع عليها الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا، وستجرى التدريبات في مقاطعتي كاغايان وباتانيس شمالي الفلبين، الواقعتين على بعد أقل من 300 كيلومتر من تايوان، كما يتدرب المشاركون في "باليكاتان 2024" على تكتيكات حرب المعلومات وضمان الأمن البحري والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

ويشارك في التدريبات نحو 11 ألف جندي أمريكي ونحو 5 آلاف جندي فلبيني، بالإضافة إلى قوات أسترالية وفرنسية، وستستمر حتى 10 مايو، وتنضم إليها 14 دولة من آسيا وأوروبا بصفة مراقب، وتخطط الفلبين لدعوة اليابان للمشاركة في تدريبات "باليكاتان 2025".

المصدر: تاس