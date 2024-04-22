كولومبيا.. عشرات الآلاف يحتجون على الأجندة الإصلاحية للرئيس اليساري (فيديو)

خرج آلاف الكولومبيين إلى الشوارع يوم الأحد احتجاجا على الأجندة الإصلاحية للرئيس اليساري غوستافو بيترو.

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وخرجت التظاهرات في عدة مدن من بينها العاصمة حيث احتشد المتظاهرون في ساحة بوليفار خارج القصر الرئاسي في بوغوتا.

وطرح بيترو إمكانية إعادة كتابة الدستور لتحفيز الإصلاحات الاجتماعية التي لم يتمكن من تحقيق تقدم فيها في مواجهة معارضة الكونغرس المعادي ومجموعات الأعمال المحافظة.

ومؤخرا رفض الكونغرس الكولومبي إقرار تشريع لتعزيز سيطرة الدولة على نظام الرعاية الصحية في البلاد بهدف تحسين وخفض تكاليف الرعاية الطبية.

وردا على ذلك، أصدر بيترو مرسوما بالاستحواذ على اثنتين من أكبر شركات التأمين الطبي في البلاد والتي يعتمد عليها ملايين الكولومبيين.

المصدر: أ ب