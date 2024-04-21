شولتس يشكر النرويج لتزويدها ألمانيا بالغاز

شكر المستشار الألماني أولاف شولتس النرويج على توفير الغاز لألمانيا، بعدما فقدت برلين إمدادات الغاز الروسي. جراء قطعها للعلاقات التجارية مع روسيا.

وقال شولتس: "يجب أن نشكر النرويج على حقيقة أننا تمكنا في غضون بضعة أشهر فقط من أن نصبح مستقلين تماما عن الطاقة الروسية. لقد زودتنا بالغاز بشكل موثوق، حتى أكثر مما تم الاتفاق عليه في الأصل".

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وأشار شولتس إلى أن النرويج ستبقى في السنوات المقبلة أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا.

وأضاف: "بالطبع، من الواضح لنا جميعا أن عصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته بالنسبة لنا جميعا، وهذا يعني تغييرا في العمليات الصناعية".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق بظهور دلائل متزايدة على أن ألمانيا ستفقد قريبا مكانتها كدولة صناعية عظمى في العالم. و"شكلت عملية وقف استيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص، ضربة قاصمة للعديد من المنتجين في ألمانيا".

المصدر: RT