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مصدر إيراني مطلع: لا وجود لمفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن

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مصدر إيراني مطلع: لا وجود لمفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن
AP
إيران والولايات المتحدة
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نفى مصدر إيراني مطلع المزاعم بشأن وجود مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة "إرنا" إن تبادل الرسائل لا يزال قائما وفق الأطر المحددة.

واضاف المصدر ذاته أن كبير مفاوضي الشؤون النووية الإيرانيين علي باقري كني يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء في "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

وذكرت الوكالة الرسمية أن "بعض وسائل الإعلام تداولت مؤخرا أنباء ادعت وجود مفاوضات مباشرة بين كبار المسؤولين الإيرانيين مع الجانب الامريكي، وأيضا حدوث تعديلات في الآليات المتعلقة بهذه المفاوضات"، وهو ما فنده المصدر المطلع في تصريحه.

المصدر: "إرنا"

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