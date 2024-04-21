توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين سلاحي البحرية الروسي والصيني

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف وقائد البحرية الصينية هو تشونغ مينغ وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

وذكرت الوزارة في بيان أن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسيف الذي يزور الصين التقى قائد بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الأدميرال هو تشونغ مينغ.

وجرى "خلال اللقاء، توقيع القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، والقائد العام لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الأدميرال هو تشونغ مينغ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والإنقاذ.

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وذكرت الدفاع الروسية أن الطرفين أكدا على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين القوات البحرية للبلدين لصالح الأمن والاستقرار في المحيط العالمي.

ووصل مويسيف إلى الصين في زيارة رسمية يوم 20 أبريل وذلك للمشاركة في الندوة التي تستضيف قوات سلاح البحرية لدول القسم الغربي من المحيط الهادئ، والتي تعقد في مدينة تشينغداو في 22 أبريل.

المصدر: نوفوستي