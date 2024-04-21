نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق أسر جنود أوكران والسيطرة على موقعهم على محور كوبيانسك.

وتمكنت القوات الروسية أيضا من أسر ضابط أوكراني وجنديين آخرين.

وأكدت الوزارة أن العملية برمتها استغرقت ثلاثة أيام على محور كوبيانسك.

وبسبب فشل قيادة الجبهة الأوكرانية، بدأ الجنود في الاستسلام على الكثير من المحاور، وبدأت قيادات نظام كييف في معاقبة الجنود الذين يفرون من القتال أو يلقون أسلحتهم ويستسلمون.

المصدر: نوفوستي