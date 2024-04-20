 
مباشر

ألمانيا.. زخات الأمطار وحبات البرد تتسبب بحادث سير مروع على طريق سريع

أخبار العالم

ألمانيا.. زخات الأمطار وحبات البرد تتسبب بحادث سير مروع على طريق سريع
Fotolia / karelnoppe
طريق سريع - صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe83

أفادت وسائل إعلام ألمانية بإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بين 29 سيارة في ولاية بافاريا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

إقرأ المزيد
كاميرا ترصد اختطاف سيارة مع امرأة بداخلها من قبل مسلح في جريمة مروعة بالولايات المتحدة
كاميرا ترصد اختطاف سيارة مع امرأة بداخلها من قبل مسلح في جريمة مروعة بالولايات المتحدة

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية وقع الحادث نتيجة سقوط حبات البرد بشكل كثيف، ما تسبب بانزلاق السيارات على الطريق السريع A70 في بافاريا بمنطقة فرانكونيا العليا وأسفر عن تصادم 29 سيارة في كلا الاتجاهين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتج عن الحادث  15 إصابة بينهم 10 نقلوا إلى المشافي بينهم إصابة واحدة في حالة حرجة.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ اضطرت  لإرسال 130 رجل إطفاء و70 فردا آخرين من رجال الإنقاذ للتعامل مع تبعات الحدث، فيما تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

إقرأ المزيد
بعيدا عن الزلازل.. العالم الهولندي الشهير يحذر من بيل غيتس
بعيدا عن الزلازل.. العالم الهولندي الشهير يحذر من بيل غيتس

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا