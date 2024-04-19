مادورو: فنزويلا ستوقع عقودا مع 20 مستثمرا أجنبيا لاستغلال النفط والغاز

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن كاراكاس ستوقع عقودا مع 20 مستثمرا أجنبيا لاستغلال النفط والغاز.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة رسميا إعادة فرض العقوبات على هذا القطاع.

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وقال الرئيس خلال اجتماع مع عمال من شركة "بتروليوس": "سيتم توقيع عشرين عقدا لتحالف استراتيجي مع عشرين مستثمرا جديدا، جميعهم دوليون سيبدأون بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، ولسنا بحاجة إلى تراخيص استعمارية من الغرباء".

وأضاف مادورو: "السوق الدولية تحتاج إلى النفط والغاز الفنزويليين ونحن بالفعل في وضع يسمح لنا بالنمو بشكل مستدام".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب الترخيص الممنوح للعمل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الولايات المتحدة "أطلقت النار على قدميها" بإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده.

وقال مادورو خلال لقاء في كراكاس مع عمال من شركة النفط الفنزويلية "بتروليوس" المملوكة للدولة الفنزويلية (بيديفيسا) الخميس "أعتقد أيها السيد الرئيس بايدن أنك ارتكبت خطأ فادحا، أطلقت النار على نفسك في كلا قدميك".

المصدر: وكالات