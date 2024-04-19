لافروف: روسيا والصين تعملان على إنشاء طائرات حديثة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا والصين تعملان على مشروع طائرات حديثة.

جاء ذلك وفقا لما صرح به الوزير خلال لقائه مع المحطات الإذاعية "سبوتنيك" و"غوفوريت موسكو" و"كومسومولسكايا برافدا"، حيث تابع: "إن جزءا كبيرا من تعاوننا الاستثماري تشغله التكنولوجيا الرفيعة بما يشمله ذلك من الطاقة النووية وإنشاء طائرات حديثة جديدة وغيرها".

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ووفقا له، تستمر التجارة بين روسيا والصين في النمو بعد تسجيلها أرقاما قياسية في عام 2023. وأضاف أنه لا يرى أي خطأ في العدد الكبير من البضائع الصينية في روسيا، بما في ذلك السيارات.

وتعمل روسيا والصين على مشروع طائرات الركاب ذات الجسم العريض CR929 للمسافات الطويلة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في سبتمبر 2023، بأن المفاوضات بشأن الطائرات ذات الجسم العريض مع الصين مستمرة لفترة طويلة، وهناك تقدم على هذا الصعيد.

وطائرات CR929 هي طائرة طويلة المدى من الجيل الجديد، يعمل عليها مصنعو الطائرات في روسيا والصين بشكل مشترك. وسيكون الإصدار الأساسي من CR929-600 بتكوين من 3 درجات قادرا على حمل 280 راكبا لمسافة تصل إلى 12 ألف كيلومتر. وسيكون التعديل بجسم الطائرة الممتد CR929-700 قادرا على حمل 320 راكبا ونقلهم لمسافة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر، والتعديل بجسم الطائرة القصير CR929-500 سوف يستوعب 250 راكبا ويوفر مدى طيران يصل إلى 14 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي