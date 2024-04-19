رئيسي: نحن نخوض حرب إرادات وإيران انتصرت فيها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده "تخوض حرب إرادات وانتصرت فيها"، مؤكدا أنها "ستواصل تحقيق الانتصارات".

وأضاف رئيسي: "كل أطياف الشعب وكافة التيارات السياسية تجمع على أن عملية "الوعد الصادق" عززت من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".

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وتابع "الوعد الصادق" عكست قوتنا وإرادة شعبنا الحديدية ووحدتنا".

تأتي تصريحات رئيسي، بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الإيرانية أسقطت 3 مسيرات وقد تعاملت معها المضادات من المدى المتوسط وهي لم تسبب أضرارا، وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم.

وأكدت أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم استهدفها غير صحيح.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران النووية حسبما نقلت قناة "سي أن أن".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

المصدر: RT