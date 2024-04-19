فون دير لاين تحث الاتحاد الأوروبي على العمل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

دعت المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي لكي يبذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران في الفترة الأخيرة.

أعلنت ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى فنلندا، ردا على أسئلة الصحفيين حول التقارير عن ضربة إسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

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وقال رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب على الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة بعد الضربات الإيرانية الجديدة التي شملت مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار".

صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربة الإسرائيلية محدودة ولم تستهدف المواقع النووية والمدنية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب إرغام إسرائيل على الكف عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية.

المصدر: تاس