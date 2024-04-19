بريطانيا.. إدانة مسلح أطلق النار في شارع مزدحم (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقف مسلحا ملثما أطلق النار على سيارة في أحد شوارع لندن المزدحمة في مايو من العام الماضي.

وحسب الشرطة فإن المسلح يدعى ريكاردو أندرسون (21 عاما)، وقام بسحب سلاح ناري من حزام خصره، ثم أطلق النار بعنف باتجاه سيارة في بارك لين، توتنهام، مؤكدة أن الحادث كان جزءا من "نزاع بين عصابات متنافسة في المنطقة".

وأدين أندرسون بحيازة سلاح ناري بقصد تعريض الحياة للخطر، وحيازة ذخيرة بقصد تعريض الحياة للخطر، ومحاولة إلحاق أذى جسدي خطير.

وقال المحقق كونستابل ريان جون: "وقع هذا الحادث في شارع مزدحم، في أمسية صيفية دافئة حيث كان الناس بالخارج وكانت المتاجر مفتوحة. ولجأ المتفرجون المذعورون، ومن بينهم أطفال، إلى المتاجر وسارعوا بحثاً عن الأمان خلف السيارات المتوقفة".

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة قيادة سيارة "فولكس فاغن غولف زرقاء اللون على الطريق، قبل أن تتوقف في منتصف الشارع. وشوهد أندرسون أمام الكاميرا وهو يسحب مسدسا من حزام خصره ويطلق النار "بعنف" باتجاه السيارة.

A man who fired a gun in Tottenham has been convicted on firearms offences.



Ricardo Anderson, 21 has been convicted of possession of a firearm with intent to endanger life, possession of ammunition with intent to endanger life and attempted grievous bodily harm.



He will be… pic.twitter.com/oH4hFyFNT0 — London & UK Street News (@CrimeLdn) April 18, 2024

وقالت شرطة العاصمة إن أحد ركاب السيارة كان يحمل مسدسا وحاول الرد على إطلاق النار، لكن السلاح تعطل.

واكتشفت الشرطة أثناء التحقيق أن مجموعة تجمعت في المنطقة في وقت سابق لتصوير فيديو موسيقي وكان أحد الأعضاء يرتدي بدلة رياضية زرقاء مميزة من North Face، وأحذية رياضية سوداء، وقناع.

وسمحت لقطات كاميرات المراقبة للشرطة بالتعرف على الشخص على أنه أندرسون، والتأكد من أنه أطلق النار على السيارة. وتم القبض على أندرسون في 31 مايو من العام الماضي، ثم تم توجيه التهم إليه في 1 يونيو.

المصدر: sky news + RT