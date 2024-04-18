قناة "12" العبرية: طرد 4 إسرائيليين من فندق في تنزانيا بسبب كلمة "فلسطين حرة" (صور)

قالت قناة "12" العبرية إن مدير فندق في تنزانيا طرد 4 إسرائيليين وصلوا ليلة الأربعاء - الخميس لقضاء إجازتهم في زنجبار.

ووفق القناة العبرية وقع الحادث في فندق كناري نوغوي، حيث ذكرت أن الإسرائيليين الأربعة عمري وثلاث من صديقاته، وصلوا على الساعة 01:00 ليلا إلى الفندق الذي حجزوه مسبقا، وعند المدخل لاحظوا سيارة كبيرة عليها ملصقات كتب عليها "فلسطين حرة".

وأفادت بأن السيارة أثارت قلقهم وطلبوا توضيح الأمر مع موظف الاستقبال الذي أجاب بأن السيارة مملوكة للمدير.

وصرح عمري لـ"N12": "شعرنا بعدم الارتياح.. ليس هذا ما تريد رؤيته عندما تأتي في إجازة".

وأضاف: "قال المسؤول إنه ليس لدينا ما يدعو للقلق وأن الوضع آمن، وفي الصباح لن تكون هذه السيارة موجودة هناك".

/ mako.co.il

وأوضحت القناة أنه ونظرا لتأخر الوقت ليلا قرر الأربعة البقاء والمغادرة إلى فندق آخر في الصباح.

وتابع عمري قائلا: "لقد أبلغنا الموظف بأننا نرغب في استرداد كامل المبلغ مقابل الطلب، فذهب للاتصال بالمدير، وبمجرد أن أخبرت المدير أننا إسرائيليون نظر إلينا نظرة جنون.. وصرخ لكي نخرج من الفندق.. وطلب من الموظفين إخراجنا لأنه لا يريدنا هناك.. ولم يسمح لنا حتى بأخذ الأمتعة من الغرفة."

وذكر عمري في تصريحاته للقناة العبرية أن مدير الفندق "كان ذا مظهر عربي، وفهمت من العمال أنه مصري كنا خائفين، وكانت تجربة مرعبة".

/ mako.co.il

المصدر: قناة "12" العبرية