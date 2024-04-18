 
مباشر

تحويل 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس إلى "بنك إسرائيل"

أخبار العالم

تحويل 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس إلى
RT
إسرائيل تحول 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس إلى "بنك إسرائيل"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdrc

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع قاما بتحويل 29 مليون شيكل تم ضبطها في قطاع غزة إلى "بنك إسرائيل".

وزعم أوفير جندلمان في تدوينة على منصة "X" يوم الخميس، أن ذلك المبلغ كان بحوزة حماس في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذا المبلغ يضاف إلى 17 مليون شيكل تم ضبطها في مقرات حماس بغزة منذ بدء الحرب.

وأفاد بأنه سيتم صرف تلك المبالغ على دعم ورفاهية الإسرائيليين.

ونشر المتحدث مقطع فيديو يوثق عملية عدّ الأوراق المالية وتحويلها لـ"بنك إسرائيل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا