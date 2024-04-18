تحويل 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس إلى "بنك إسرائيل"

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع قاما بتحويل 29 مليون شيكل تم ضبطها في قطاع غزة إلى "بنك إسرائيل".

وزعم أوفير جندلمان في تدوينة على منصة "X" يوم الخميس، أن ذلك المبلغ كان بحوزة حماس في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذا المبلغ يضاف إلى 17 مليون شيكل تم ضبطها في مقرات حماس بغزة منذ بدء الحرب.

وأفاد بأنه سيتم صرف تلك المبالغ على دعم ورفاهية الإسرائيليين.

ونشر المتحدث مقطع فيديو يوثق عملية عدّ الأوراق المالية وتحويلها لـ"بنك إسرائيل".

جيش الدفاع ووزارة الدفاع قاما بتحويل 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس وتم ضبطها في قطاع غزة إلى بنك إسرائيل. هذا المبلغ ينضم إلى 17 مليون شيكل تم ضبطها في مقرات حماس بغزة منذ بدء الحرب.



حماس جمعت هذه الملايين لتمويل الإرهاب وقتل مواطنينا. نحن سنصرفها على دعم ورفاهية مواطنينا. pic.twitter.com/i5EuwQIeXo — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 18, 2024

المصدر: RT