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الدفاع الأوكرانية: نركز اهتمامنا على المساواة بين الجنسين في صفوف العسكريين

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الدفاع الأوكرانية: نركز اهتمامنا على المساواة بين الجنسين في صفوف العسكريين
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تكثف جهودها من أجل "إدخال المساواة بين الجنسين" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة الأوكرانية إلى أنها تخطط لتنظيم تدريب لـ 200 مستشار للمساواة بين الذكور والإناث.

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وجاء في بيان تم نشره على قناة وزارة الدفاع الأوكرانية في تلغرام: "تكثف وزارة الدفاع جهودها لتحقيق المساواة بين الجنسين بين الأفراد العسكريين. وتشمل المبادرات الرئيسية، اعتماد التجربة الغربية والتعاون مع حلف الناتو واعتماد لغة تراعي الفوارق بين الجنسين وتسهيل وصول المرأة إلى الأدوار القيادية وتنظيم تدريب لـ 200 مستشار في الشؤون المساواة الجنسية، ودمج المساواة في استراتيجية الدفاع".

ووفقا لبيان الوزارة، تمت مناقشة هذه القضايا في الجيش مع الجانب الكندي في إطار  Protect2.

في وقت سابق، قالت مجلة "دي فيلت" إن نظام كييف ليس لديه العدد الكافي من الكوادر اللازمة لإرسالها إلى ألمانيا وتدريبها هناك على استخدام دبابات "ليوبارد 2".

وبشكل إجمالي تعاني القوات الأوكرانية من نقص واضح في الأفراد، ووفقا لتقديرات الخبراء، يبلغ متوسط ​​عمر جندي القوات الأوكرانية  40 عاما.

المصدر: نوفوستي

 

 

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