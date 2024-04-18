برلين ترفض مشاركة السفارة الروسية في إحياء ذكرى تحرير سجناء "النازية"

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفارة الروسية في برلين تلقت إخطارا برفض مشاركة ممثليها في إحياء ذكرى تحرير سجناء "النازية" الـ79.

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وقالت زاخاروفا: "سفارتنا في برلين تلقت إشعارا برفض مشاركة ممثليها في حفل إحياء ذكرى تحرير سجناء "النازية" الـ79".

وتابعت: "نحن نعتبر ذلك خطوة أخرى من قبل الجانب الألماني تهدف إلى زيادة تسييس الذاكرة التاريخية لمسار ونتائج الحرب العالمية الثانية بطريقة معادية لروسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الألمانية لم ترد على المذكرة التي أرسلتها السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية في البلاد في مارس من هذا العام، والتي تطالب بالاعتراف رسميا بالجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث على أراضي الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية على أنها جرائم إبادة جماعية.

المصدر: نوفوستي