إيلون ماسك يعلق على الهجوم على مؤسس "تليغرام" في سان فرانسيسكو

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الهجوم المسلح على مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف في سان فرانسيسكو، مؤكدا أن أمن الشوارع في الولايات المتحدة هو مطلب أساسي.

وأكد إيلون ماسك أن أمن الشوارع في الولايات المتحدة هو مطلب أساسي للجميع.

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وكان دوروف قد صرح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأنه أراد إنشاء مقر رئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، لكنه تعرض لهجوم في الشوارع أثناء زيارته للمدينة، مشيرا إلى أنها هذه هي الدولة الوحيدة التي تعرض فيها لهجوم في الشارع.

وأضاف دوروف: "اعتقدنا حقا أن هذا هو المكان المناسب لنا، لأن جميع شركات التكنولوجيا تقع في سان فرانسيسكو أو في المناطق المحيطة بها".

وعن الحادثة قال دوروف: "حاول ثلاثة رجال انتزاع الهاتف من يدي، أسافر كثيرا لكن هذه كانت المرة الأولى التي أتعرض فيها للهجوم".

المصدر: منصة "إكس"