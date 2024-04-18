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وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران

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وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران
Gettyimages.ru
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أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، ووصفه بأنه "خطوة مهمة".

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب كاتس: "أهنئ دول الاتحاد الأوروبي على قرار فرض العقوبات على إيران. هذه خطوة مهمة على طريق إزالة أنياب الأفعى - ونشكر جميع أصدقائنا على دعمهم ومساعدتهم".

وأضاف: "يجب إيقاف إيران الآن قبل فوات الأوان".

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعلن أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيرة وصواريخ.

ويأتي هذا القرار بعد دعوات إسرائيلية لفرض عقوبات على إيران عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ليل السبت-الأحد بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، وذلك ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق وأوقعت 7 قتلى من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، ونسبت إلى إسرائيل.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيرات.

المصدر: RT

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