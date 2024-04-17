"عار عليك!" محتجون يصرخون في وجه وزير الدفاع الأمريكي (فيديو)

قاطع محتجون من مجموعة "Code Pink" اليوم الأربعاء كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن متهمين إياه بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث من مجازر في غزة.

BREAKING: Resounding condemnation of @SecDef in this morning's @HouseAppropsGOP hearing on the Pentagon budget.



"You say genocide is good for American jobs! Shame on you!" pic.twitter.com/HLBVszGrz0 — CODEPINK (@codepink) April 17, 2024

وتعالت أصوات المحتجين خلال كلمة أوستن في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي قائلين: "عيب عليك!عار عليك!".

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واتهم المحتجون أوستن بالكذب على الأمريكيين بشأن المجازر في غزة، كما قالت إحدى المحتجات إن الولايات المتحدة مسؤولة عن تدمير السفارة الإيرانية في دمشق.

كما لطخ المحتجون أيديهم باللون الأحمر في إشارة إلى الدماء التي تسفك في غزة.

واضطر رجال الأمن في الأخير إلى إخراج المحتجين من القاعة دون حدوث صدامات.

المصدر:RT