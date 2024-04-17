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"عار عليك!" محتجون يصرخون في وجه وزير الدفاع الأمريكي (فيديو)

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Gettyimages.ru
مححتجونيقاطعون كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن متهمين إياه بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث في غزة من مجازر.
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قاطع محتجون من مجموعة "Code Pink" اليوم الأربعاء كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن متهمين إياه بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث من مجازر في غزة.

وتعالت أصوات المحتجين خلال كلمة أوستن في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي قائلين: "عيب عليك!عار عليك!".

Gettyimages.ru
محتجون من مجموعة "Code Pink" يقاطعون كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قائلين"عار عليك".

واتهم المحتجون أوستن بالكذب على الأمريكيين بشأن المجازر في غزة، كما قالت إحدى المحتجات إن الولايات المتحدة مسؤولة عن تدمير السفارة الإيرانية في دمشق.

كما لطخ المحتجون أيديهم باللون الأحمر في إشارة إلى الدماء التي تسفك في غزة.

واضطر رجال الأمن في الأخير إلى إخراج المحتجين من القاعة دون حدوث صدامات.

المصدر:RT

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