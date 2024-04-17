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الكرملين يؤكد بدء انسحاب قوات السلام الروسية من إقليم قره باغ (فيديو)

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الكرملين يؤكد بدء انسحاب قوات السلام الروسية من إقليم قره باغ (فيديو)
Sputnik
ممر لاتشينسكي، أذربيجان
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أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء بدء انسحاب قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ بعد انتهاء مهمتها في المنطقة.

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وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت غاجييف إن قرار انسحاب القوات الروسية قبل الموعد المحدد لذلك من قره باغ اتخذته القيادتان الروسية والأذربيجانية.

وانتشرت قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ وعلى طول ممر لاتشينسكي وفقا للبيان الثلاثي الذي وقع عليه الرئيسان الروسي والأذربيجاني، ورئيس الوزراء الأرمني في 10 نوفمبر 2020.

ونص الاتفاق على ينتهي موعد تواجد البعثة الروسية في هذه المنطقة عام 2025.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في ديسمبر 2023 إنه بعد أن اعترفت القيادة الأرمنية بإقليم قره باغ أرضا أذربيجانية، بدأت موسكو بحث بقاء قواتها لحفظ السلام مع باكو.

المصدر: نوفوستي

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