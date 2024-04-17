كاميرون يأمل أن ترد إسرائيل على إيران "بطريقة ذكية" لا تؤدي للتصعيد

أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أمل بلاده في أن يأتي قرار إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني "بطريقة ذكية" من شأنها عدم تصعيد النزاع.

وقال كاميرون خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "بريطانيا تسعى إلى إعادة تركيز أنظار العالم على وضع الرهائن الإسرائيليين"، ملقيا باللوم على حماس في استمرار النزاع بقطاع غزة برفضها صفقة وصفها بـ"الجيدة".

وأضاف كاميرون: "حماس الإفراج عن الرهائن فورا، فلدى حماس صفقة جيدة على الطاولة والسبب الوحيد لاستمرار النزاع في غزة هو أن حماس ترفض هذه الصفقة".

من جانبه قال كاتس "الآن فرصتنا لتغيير المنطقة .. تسمية الحرس الثوري باسمه الحقيقي - منظمة إرهابية وفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني".

المصدر: سبوتنيك