بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس

أحال مجلس النواب الأمريكي مواد الاتهام الموجهة ضد وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس إلى مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تجرى محاكمته كمسؤول عن سياسة الهجرة في إدارة بايدن.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الوزير بسرعة أو حتى أن يسقط التهم دون محاكمة.

وكان قد صوت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على عزل مايوركاس في محاولته الثانية في فبراير الماضي، وألقى باللائمة عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل اختراقها.

ويحدد الإجراء لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، وسيتم تمثيل الادعاء من قبل "مديري الإقالة" - أعضاء الكونغرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.

وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح مبادرة عزل مايوركاس على المشرعين لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.

وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، إن مايوركاس أخل بواجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" الولايات المتحدة وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته في مجال حماية حدودها.

وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.

المصدر: RT