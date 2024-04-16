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واشنطن: لا نعتزم الدخول في نزاع عسكري مع روسيا

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واشنطن: لا نعتزم الدخول في نزاع عسكري مع روسيا
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم الدخول في نزاع مسلح مع روسيا، مشيرة إلى أن ذلك كان سيحدث لو شاركت الطائرات الأمريكية في إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "نحن لسنا في حالة نزاع مسلح مع روسيا، وهذا هو الشرط الضروري لوجود طائرات أمريكية في سماء أوكرانيا ومشاركتها في التصدي للهجمات الروسية".

وأضاف: "ونحن لا نعتزم الدخول في نزاع مسلح مباشر مع روسيا. والرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك بوضوح".

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وأكد المتحدث: "أعتقد أن من مصلحة الشعب الأمريكي تجنب النزاع المسلح المباشر بين الولايات المتحدة وروسيا لأننا لا نريد حربا عالمية ثالثة".

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لماذا لم تشارك القوات الأمريكية في إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا مثل ما قامت به في أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم 13 أبريل.

وأشار ميلر إلى أنه لا توجد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقيات تعاون دفاعي، وهي توجد بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعاد المتحدث إلى الأذهان أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانت قد زودت أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اشتكى من عدم توفير الدول الغربية الحماية لأوكرانيا من الصواريخ الروسية بعد أن شاركت القوات الأمريكية في إسقاط الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل في هجومها الواسع النطاق يوم 13 أبريل.

المصدر: تاس

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