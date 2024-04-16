السفارة الروسية: نأخذ في الاعتبار خطر ضربة إسرائيلية جوابية لإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن السفارة الروسية في طهران تأخذ بالاعتبار مخاطر توجيه إسرائيل ضربة انتقامية لإيران بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مؤخرا.

وقال رودينكو: "سفارتنا في طهران تتخذ دائما جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها. أنا متأكد من أن المخاطر الحالية تؤخذ الآن في الاعتبار".

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الاثنين أن إطلاق الصواريخ على أراضي دولة إسرائيل يتطلب الرد، مضيفا أن إسرائيل مستعدة للرد على الهجوم الإيراني الذي وقع السبت الماضي.

وقال هاليفي في رسالة موجهة لإيران من قاعدة نيفاتيم الجوية: "نحن على قناعة بأن إسرائيل قوية جدا وتعرف كيف تتدبر أمرها وحدها، لكن التهديد كبير وبعيد ونحن سعداء أن هناك من هم معنا... إيران تواجه هنا قدرات دولية قوية جدا، وعندما ننظر إلى المستقبل، فإننا نفكر في خطواتنا، والهجوم بالكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية، سيتم الرد عليه".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية محمد باقري، إن طهران أكملت عمليتها ولا تخطط لمواصلتها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فستكون العملية الإيرانية المقبلة أكبر بكثير.

من جهته أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن نية بلاده لتشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم الإيراني في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

المصدر: سبوتنيك