"سي إن إن" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب أرجأت خططها لاقتحام رفح بغية الرد على الهجوم الإيراني

ذكرت شبكة " سي إن إن" اليوم الاثنين أن إسرائيل أرجأت خططها لشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة تزامنا مع تخطيطها للرد على الهجوم الإيراني وتفرغاً له.

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وأضافت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل ابيب كانت تخطط لاتخاذ خطوة عملية في مخططها للهجوم البري على رفح الأسبوع الجاري، لكنها جمدت هذه الخطط في الوقت الذي بدأت فيه بدراسة ردها على الهجوم الإيراني".

وقد وجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه تم تحديد موعد الهجوم البري على رفح، متعهدا بالمضي قدما في القضاء على "حماس" على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

المصدر: سي إن إن