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تبون يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط (فيديو)

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تبون يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط (فيديو)
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في إطار الحوار الجزائري الروسي الدوري.

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وجاء في بيان على موقع الرئاسة الجزائرية: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، السيد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف البيان: "حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الوناس مقرامان".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة المبعوث الروسي بوغدانوف، وبحث الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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