الطوارئ الكازاخية: آلاف المنازل لا تزال مغمورة بمياه الفيضان

أعلن متحدث وزارة الطوارئ الكازاخية يراسيل سايباش أن أكثر من 5.5 ألف منزل ونحو 4 آلاف حقل ومنزل ريفي لا تزال مغمورة بمياه الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد على الحدود مع روسيا.

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وقال سايباش للصحفيين اليوم الاثنين: "حتى الآن لا تزال 4898 منزلا و1542 حقلا و2035 منزلا ريفية مغمورة بالمياه وتم ضخ المياه من نحو 3.5 ألف مبنى سكني وأكثر من ألفي ساحة وعاد 11950 شخصا إلى منازلهم. ولا يزال 6814 شخصا بمن فيهم 2995 طفلا في مراكز الإقامة المؤقتة.

وأضاف أن عدد الذين تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة منذ بداية مارس الماضي تجاوز 111 ألف شخص بمن فيهم نحو 40 ألف طفل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إن الفيضانات الحالية في البلاد تعد الأوسع نطاقا منذ أكثر من 80 عاما.

المصدر: نوفوستي