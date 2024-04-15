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شولتس يعلق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ويكرر "تحذيره"

أخبار العالم

شولتس يعلق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ويكرر
Sputnik
المستشار الألماني أولاف شولتس
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وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الهجوم الإيراني على إسرائيل بالسابقة والتصعيد المروع، محذرا طهران من الإقدام على مثل هذه التصرفات.

وقال شولتس في كلمة ألقاها في برلين: "هجوم إيران على إسرائيل لا سابق له، لقد كان أمرا ليس عليه الحدوث، إنه تصعيد مريع. لذلك، أريد أن أكرر تحذيري: يجب ألا تكون هناك مثل هذه التصرفات من إيران".

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وعند سؤاله عما إذا كان يحاول إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعدم الرد عسكريا على الهجوم الإيراني، أجاب شولتس: "نصيحتنا هي أننا نحن بحاجة إلى تمهيد السبيل إلى وقف التصعيد".

وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أنه خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الموسع أمس اقترح بعض أعضائه الرد الفوري على إيران، لكنهم اصطدموا بمعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات

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