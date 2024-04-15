وزيرا الخارجية الهندي والإسرائيلي يبحثان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

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وكتب جايشانكار في صفحته على منصة "إكس": "تبادلنا مخاوفنا بشأن أحداث أمس وبحثنا الوضع في المنطقة كلها. اتفقنا على البقاء على اتصال".

Just concluded a conversation with Israel FM @Israel_katz.



Shared our concern at the developments yesterday.



Discussed the larger regional situation. Agreed to stay in touch. — Dr. S. Jaishankar (Modi Ka Parivar) (@DrSJaishankar) April 14, 2024

وفي وقت سابق عبرت وزارة الخارجية الهندية عن قلق نيودلهي من التصعيد بين إسرائيل وإيران، داعية لتخفيف حدة التوتر على الفور وضبط النفس والتخلي عن العنف والعودة إلى استخدام الطرق الدبلوماسية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

المصدر: نوفوستي