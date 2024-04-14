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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 33729

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 33729
AFP
قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 33729 قتيلا، و76371 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 قتيلا و62 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصف مناطق مختلفة في القطاع لليوم 191 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

المصدر: RT

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