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موسكو تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل

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موسكو تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل
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دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أي تصعيد خطير آخر في المنطقة، وحذرنا مرارا من أن الفشل في حل أزمات الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيؤدي إلى زيادة التوتر. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ونأمل أن تحل دول المنطقة المشاكل العالقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ومن المهم أن يساهم اللاعبون الدوليون البناؤون في تحقيق ذلك".

ودعت المواطنين الروس في إسرائيل والدول المجاورة وخاصة في الأردن ولبنان وسوريا، إلى ضرورة متابعة توصيات الخارجية الروسية عبر مواقعها.

المصدر: RT

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