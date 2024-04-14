نائب روسي: بايدن مسؤول شخصيا عن التوتر في الشرق الأوسط

اعتبر عضو لجنة الأمن لدى مجلس "الدوما" الروسي سلطان حمزايف أن مسؤولية التوتر الحاصل في الشرق الأوسط تقع بالكامل على عاتق الغرب، والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا.

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وكتب حمزايف في صفحته على "تلغرام": "زعيم العالم الدموي (جو بايدن) مستعد لبدء حرب جديدة من خلال تفسيره المهمل للوضع الصعب".

واعتبر النائب الروسي أن إيران ترد على الاسفزازات التي تم ارتكابها بدعم مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، وقال: "عشية الانتخابات الرئاسية يجر جو بايدن العالم إلى حرب جديدة، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مرحلة أولى فقط وفي الليلة الماضية أكدت السلطات الأمريكية موقفها بمساعدة إسرائيل بكل الطرق الممكنة دون التفكير في أن ذلك سيؤدي إلى انقسام أكبر وأعمال عدائية في الشرق".

وتابع أن السياسة الأمريكية تشعل نزاعا واسعا في الشرق "بما في ذلك من أجل ضمان تدفق مليارات الدولارات لتحقيق الأهداف المشبوهة والدموية للديكتاتوريين الأمريكيين على مسرح العمليات العسكرية".

المصدر: نوفوستي