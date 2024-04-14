إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب سيجتمع اليوم الأحد عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن كلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.

وبرز تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي طالب بتوجيه "ضربة ساحقة وفورية لإيران"، على خلفية هجومها.

المصدر: وكالات