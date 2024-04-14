 
مباشر
عاجل
"إيسنا": مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcph

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب سيجتمع اليوم الأحد عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية
لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن كلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.

وبرز تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي طالب بتوجيه "ضربة ساحقة وفورية لإيران"، على خلفية هجومها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا