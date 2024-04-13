استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن في سباق الرئاسة

أظهر استطلاع رأي أن غالبية الناخبين الأمريكيين مستعدون للتصويت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن الرئيس الحالي جو بايدن لا يزال يقلص الفارق.

الاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع منظمة الأبحاث بكلية سيينا.

فبحسب استطلاع نشر يوم السبت، لو أجريت الانتخابات الأمريكية في يوم اجراء الاستطلاع، لكان 46% من الناخبين الأمريكيين سيصوتون لترامب، و45% سيصوتون لبايدن، وقال 8% آخرون أنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة أصلاً.

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في الوقت نفسه، ووفقا لنتائج استطلاع مشابه، نشرت في مارس، كان 48% من الناخبين مستعدين للتصويت لصالح ترامب، و43% لصالح بايدن.

بالإضافة لذلك، مقارنة بالاستطلاع السابق، انخفض دعم ترامب بين الأمريكيين من أصل أفريقي. فقد أعرب 23% من الأميركيين من أصل أفريقي في السابق استعدادهم للتصويت للرئيس السابق، ولكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 16% فقط. ويتمتع بايدن بعدد متزايد من المؤيدين من المواطنين من أصل لاتيني (50٪ مقابل 40٪).

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2024 بمشاركة 1059 ناخبا مسجلا.

المصدر: نوفوستي