الإعلان عن وفاة معتقل فلسطيني في سجن "هداريم" الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم السبت، وفاة المعتقل عبد الرحيم عبد الكريم عامر (59 عاما) من مدينة قلقيلية في سجن "هداريم" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنه "لا تتوفر معلومات واضحة حتى اللحظة عن ظروف استشهاد المعتقل عامر، علما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته هو ونجله من مدينة الطيرة في منطقة المثلث داخل أراضي الـ48، بعد أن توجها للبحث عن عمل بتاريخ 17 مارس الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر بذريعة الدخول إلى أراضي الـ48 دون تصريح".

ونعت الهيئة والنادي، "المعتقل عامر، شهيد لقمة العيش، وهو أب لسبعة أبناء، والذي ارتقى في سجن (هداريم)، ليضاف إلى قوائم شهدائنا من العمال الذين يتعرضون يوميا لعمليات تنكيل وتعذيب واحتجاز وملاحقة واعتقال".

وأضاف البيان أن "الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة"، لافتا إلى "حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في أراضي الـ48 والضّفة".

وأوضح البيان أن عدد المعتقلين الذين توفوا بعد السابع من أكتوبر ارتفع بوفاة المعتقل عبد الرحمن عامر إلى 16 من بينهم ثلاثة عمال.

وحملت الهيئة والنادي السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن وفاته، "في وقت تواصل فيه إبادتها الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانها الشامل، مستخدمة سياساتها الممنهجة كافة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكافة الوسائل والأدوات الممنهجة".

المصدر: وفا