السفارة البريطانية في ليبيا تؤكد استمرار منع السفر إلى ليبيا بسبب الأوضاع الامنية

نشرت السفارة البريطانية لدى ليبيا بيانا عبر منصة "إكس" أكدت فيه أنه لا توجد تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح السفر الخاصة ببريطانيا "المملكة المتحدة".

وقالت السفارة في بيانها: "هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول نصائح سفر بريطانيا "المملكة المتحدة" لليبيا"، مضيفة أنه "لا يوجد تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح السفر".

وبينت سفارة بريطانيا أن بريطانيا "مثلها مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014".

تنويه: ‼️



هناك بعض التقارير الاخبارية الخاطئة حول نصائح سفر المملكة المتحدة لليبيا.

لا يوجد تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح سفر المملكة المتحدة.



مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014. pic.twitter.com/MZjdLXkQR5 — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) April 13, 2024

وحذرت الخارجية البريطانية في وقت سابق اليوم مما أسمته الوضع الأمني "الهش" في ليبيا، حيث ضم التحذير الجديد الذي نشرته ليبيا كإحدى الوجهات غير المسموح بزيارتها، نظرا لـ«خطورة الوضع الأمني المحلي الهش الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار"، بحسب البيان.

وجرى إعلان القائمة التي تضم 24 دولة، بما فيها ليبيا، يوم الخميس، قبيل الاشتباكات المسلحة في طرابلس بساعات، حيث تعدها المملكة المتحدة من وجهات السفر «الخطرة للغاية».

المصدر: RT + وكالات