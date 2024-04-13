الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء الأنشطة التدريسية اعتبارا من الليلة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الجيش: "تمنع الأنشطة التدريسية في أرجاء إسرائيل اعتبارا من الليلة، كافة أذرع الجيش في أتم الاستعداد وننسق مع الولايات المتحدة وشركائنا بشأن إيران".

ولا يزال العالم في حالة تأهب وتوتر لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.

ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

مع ذلك، حاولت إيران التقليل من التقديرات الاستخبارية الغربية بشأن موعد الهجوم وحجمه وطريقته، وخلال الساعات الماضية، تصاعد القلق من اشتعال أزمة إقليمية بعد أن ترد إيران على استهداف قنصليتها في سوريا، بعد أسبوعين من الاستنزاف الذي بدا أنه "حرب نفسية" تمارسها طهران حيال إسرائيل وحلفائها.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

المصدر: RT