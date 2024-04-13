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بيلد: إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في إيران

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بيلد: إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في إيران
Legion-Media
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ذكرت صحيفة بيلد نقلا عن مصادر دون تقديم تفاصيل أن عوائل موظفي السفارة الألمانية في طهران بدأوا بمغادرة إيران.

وأضافت الصحيفة، أن "مجموعة الأزمات" في وزارة الخارجية الألمانية ستعقد اجتماعا في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها لمغادرة إيران وسط تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

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المصدر: تاس

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