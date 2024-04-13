أردوغان لبابا الفاتيكان: يجب وقف انتهاكات القانون الدولي في غزة

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس أكد فيها ضرورة وقف الإنسانية انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة.

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وقال أردوغان في رسالته: "يجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحروب".

وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

المصدر: RT