سفير روسيا في واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة بمثابة إشارة لكييف برفض التفاوض مع موسكو

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم السبت بأن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على روسيا ترسل إشارة إلى كييف بعدم الموافقة على التفاوض مع موسكو.

وقال السفير: "هل القيود الجديدة هي في الواقع رد فعل على يد روسيا الممدودة بمقترحات ملموسة لاستئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا؟ في هذه الحالة، فإن الغرض من القيود واضح: إشارة إلى كييف مع تعليمات بعدم الموافقة على أي شيء، حتى لو أدى ذلك إلى الموت على الجبهة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية يعد خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة"، وشدد أنطونوف على أنه "علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى "رصاصة في الساق"، بل "إطلاق نار عشوائي".

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها حظر استيراد ودخول الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي الولايات المتحدة، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص. وأشار البيان إلى أن هذه القيود لا تؤثر على النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا، والتي تم إنتاجها قبل 13 أبريل من هذا العام.

وأعلنت الحكومة البريطانية مساء الجمعة أيضا انضمامها إلى الحظر الأمريكي على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من منشأ روسي إلى المملكة المتحدة كما الولايات المتحدة.

المصدر: RT