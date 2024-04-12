رجل ينجو من الموت بأعجوبة في حادث تصادم شاحنتين في تايوان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس من نجاة رجل كان يسير على قارعة الطريق من موت محقق خلال حادث سير وقع بين شاحنتين في منطقة غوانيين الصناعية في تايوان.

وبحسب وسائل إعلام تايوانية، كانت شاحنة أسمنت تسير على طريق تشونغشياو في منطقة غوانيين الصناعية في تاويوان في صباح يوم الأربعاء 10 أبريل، وإذ بها تصطدم بشاحنة محملة بصهريج حليب مسرعة بجانبها، فاصطدم الجزء الأمامي من شاحنة الأسمنت بجدار خرساني، بينما انقلبت شاحنة الحليب. وظهر الرجل في الفيديو مرعوبا من الحادث لكنه تمكن بأعجوبة من الهروب من فجوة بين الجدار وشاحنة الأسمنت دون تلقي أي إصابات تهدد حياته.

وبحسب ما ورد كان يقود شاحنة الأسمنت رجل يبلغ من العمر 62 عاما ويدعى تشيو عندما صدمتها شاحنة صهريج محملة بالحليب يقودها رجل يبلغ من العمر 49 عاما ويدعى تشين.

وأصيب كلا السائقين بإصابات طفيفة فقط، وتم نقلهما إلى المستشفى ولم تكن هناك علامات على أنهما كانا تحت تأثير الكحول.

وأظهرت لقطات المراقبة اللاحقة رجلا يقف على جانب الطريق في مكان الحادث. وعندما وقع الحادث، استند الرجل إلى الحائط، وبدا كأن شاحنة الأسمنت وشاحنة الحليب "تبتلعانه"، حيث اختفى من الشاشة.

وبعد لحظات، ظهر الرجل وهو يخرج دون أن يصاب بأذى من الفجوة المتبقية بين شاحنة الأسمنت والجدار، وأشارت السلطات المختصة في تايوان إلى أن كشف سبب وقوع الحادث رهن بالتحقيق.

المصدر: RT